سعاد شوقي: إلغاء مسمى وحدة دعم أفلام الشباب وضمها لإدارة الإنتاج

أصدرت سعاد شوقي، رئيس المركز القومي للسينما، قراراً إدارياً بإلغاء المسمى الخاص بوحدة دعم أفلام الشباب "السينما المستقلة" ونقل مهامها للإدارة العامة للإنتاج.

وتهدف شوقي من قرارها، بحسب بيان صادر منها، أن يتم إنتاج أفلام دعم الشباب المستقلين بمعرفة إدارة الانتاج باعتبارها الإدارة المسؤولة عن إنتاج الأفلام بالمركز وتحت إشرافها مباشرة، بحيث يتم تلقي السيناريوهات الخاصة بتلك الأفلام وعرضها علي لجنة مشكلة من كبار كتاب السيناريو وكبار المخرجين من السينمائيين المتخصصين بالمركز تمهيدا لإختيار الافضل والمتميز منها و الذي يستحق أن يحصل على الدعم المادي واللوجستي من المركز القومي للسينما وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين شباب السينما.

كما أضافت أن الهدف الرئيسي من دعم المركز لأفلام الشباب المستقلة هو تحقيق أكبر استفادة من الشباب الموهوبين وتنمية مهارتهم، ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم" بشأن ضرورة دعم و تنمية الشباب والاستفادة من إبداعهم.