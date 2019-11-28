وزيرة التخطيط تحتفي بغادة والي لتوليها منصبا أمميا على "إنستجرام"

احتفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، بالدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمناسبة توليها منصبا أمميا رفيع المستوى، وذلك بنشر صورة من احتفال مجلس الوزراء بـ"والي"، على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وعلقت "السعيد" على الصورة قائلة : "خلال احتفال مجلس الوزراء بزميلتي الوزيرة غادة والي بمناسبة توليها المنصب الأممي رفيع المستوى، بتعيينها وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا".

تورتة تحمل صورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسمى منصبها الأممي الجديد، ظهرت خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أمس، حيث حرص الوزراء على الاحتفال بالوزيرة وتهنئتها بالمنصب الأممي الرفيع، والتقاط الصور التذكارية معها، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعى.