عقد الاجتماع الأول بين وفد هيئة تنمية الصادرات للغرفة التجارية بدمياط واللجنة المشتركة بين الهيئة والغرفة برئاسة المستشار عبد العزيز الشريف رئيس هيئة تنمية الصادرات، لبحث تطوير صادرات قطاع الأثاث في دمياط، وشارك في الاجتماع ممثل جمعية المصدرين المصريين إكسبو لينك لبحث إقامة تعاون ثلاثي مشترك بهدف تطوير صادرات الأثاث بدمياط.

وشهد الاجتماع بحث إقامة معرض دولي للأثاث على أرض دمياط في الفترة المقبلة يحمل علامة تجارية جديدة خاصة بدمياط ويتم وضع كل الاعتبارات التي تجعل منه معرضا ناجحا وفق تخطيط جيد من كل الوجوه، كما تم بحث فرص التصدير ودعم وتنمية صادرات الأثاث من خلال إعداد دراسة تفصلية للأسواق الواعدة للأثاث الدمياطي، وأكدت اللجنة ضرورة أن تكون صناعة الأثاث المصرية متوائمة مع السوق العالمية وتلبي طلباته واحتياجاته وأذواقه والأسعار، بهدف التواجد والاستمرارية فى الأسواق العالمية.