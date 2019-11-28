تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الخميس 28 من نوفمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- تستكمل محكمة جنايات بورسعيد إعادة محاكمة 71 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وآخرون من قيادات الجماعة في قضية اتهامهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة باسم أحداث قسم شرطة العرب.

- نظم كلية الهندسة جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، ملتقى التوظيف والتدريب السنوي الـ24 لطلبة وخريجي الكلية، وذلك بمقر الكلية.

- ينظم المركز القومي لثقافة الطفل احتفالا باليوم العالمي للأراجوز ضمن احتفالاته بأعياد الطفولة خلال شهر نوفمبر بالحديقة الثقافية للأطفال في السيدة زينب.

- تنظم نقابة الصحفيين عرضاً فنيا ومسرحية للعرائس وعرائس الماريونيت لأبناء الصحفيين وأسرهم وذويهم، على مسرح النقابة في السادسة مساءً.

- تعقد إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، مؤتمرا صحفيا بديوان محافظة الإسكندرية في تمام الساعة الواحدة ظهرا، لكشف تفاصيل الدورة الأولى للمهرجان المزمع انطلاقها في الفترة ما بين 3 إلى 8 ديسمبر المقبل.

- يستضيف مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية العرض المسرحي"ميمى ومامى" "سندباد" إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

- يستضيف مركز إبداع "بيت السحيمي" بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، حفل فرقة "المولوية"، بقيادة المنشد الدكتور عامر التونى.

- فتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي الجديد "رسائل العشاق" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي التابعة للبيت الفني للمسرح؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب.

- تنظم كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، المؤتمر الدولي الثاني للبحث العلمي وتطبيقاته العملية في العلاج الطبيعي بعنوان "التوعية المجتمعية عن العجز والوقاية منه"، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية، بمشاركة عدد من العلماء والأساتذة والباحثين المصريين والعرب.

- يستأنف صالون الثقافة العلمية بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة والنصف مساءً، فعالياته بندوة "مجتمع الذكاء الاصطناعي"؛ يتحدث في اللقاء الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، ويقدم اللقاء الدكتور محمد رفيق خليل.

- ستضيف مسرح سيد درويش بالإسكندرية حفلا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- تقام مباراة كرة القدم بين فريقي (طلائع الجيش والإنتاج الحربي) ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري العام على استاد جهاز الرياضة العسكري في تمام الساعة الخامسة مساءً.