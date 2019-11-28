بدء تجميع قطارات مشروعي المونوريل مطلع يونيو 2020

بدأت وزارة النقل الخطوات الأولية لتنفيذ مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، إذ ينفذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة على 34 شهرا، وسيكون جاهز رسميا أمام الركاب مطلع مايو 2022، وينفذ على مساحة 54 كم.

تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة على 34 شهرا ويشمل 21 محطة

ويشمل المشروع 21 محطة: "الاستاد، هشام بركات، نوري خطاب، الحي السابع، المنطقة الحرة، المشير طنطاوي، كايرو فيستيفال، حي نرجس، المستشفى الجوي، محمد نجيب، الجامعة الأمريكية، ميدان النافورة، إعمار، البروة، الدائري الأوسطي، محمد بن زايد، الدائري الإقليمي، الشويفات، فندق الماسة، حي الوزارات، والعاصمة الإدارية".

تنفيذ مشروع مونوريل 6 أكتوبر على 42 شهرا ويشمل 10 محطات

أما مشروع مونوريل 6 أكتوبر فينفذ خلال 42 شهرا، ويشمل 10 محطات على طول 35 كيلومترا من 6 أكتوبر، والشيخ زايد بالقاهرة عبر محور 26 يوليو، رابطًا مع الخط الثالث للمترو في محطة بولاق الدكرور بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث الجاري تنفيذها، وهي: "المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، جامع الحصري، محطة أكتوبر، ميدان جهينة، محطة زايد، هايبر، محطة طريق إسكندرية الصحراوي، المنصورية، محطة الطريق الدائري، وجامعة الدول العربية".

وعقد مسؤولو وزارة النقل اليوم اجتماعا موسعا خلال زيارتهم لمصنع بومباردية بمقاطعة ديربي البريطانية بلندن، مع مسؤولي شركة بومبارديه العالمية برئاسة ماتيو بيرن رئيس بومبارديه المملكة المتحدة، لبحث آخر المستجدات الخاصة بالخطوات التنفيذية لمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر.

وأكدت وزارة النقل أهمية المشروعين في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتعظيم منظومة النقل الجماعي، واستعرض الجانبان الخطة التنفيذية للمشروعين، وأفاد رئيس بومبارديه المملكة المتحدة بأنّه سيتم تصنيع المكونات الرئيسية للمشروعين خلال الربع الأول من 2020 على أن يبدأ تجميع القطارات للمشروعين من يونيو 2020، وفقا للجداول الزمنية المحددة في العقد.

وبحث الجانبان زيادة أعداد المتدربين من الهيئة القومية للأنفاق على أعمال الصيانة، وإمكانية فتح مركز للتدريب والصيانة في مصر وليس لصيانة المونوريل فقط، ثم تناقش الجانبان في أهمية الأسراع بتفعيل التعاون الاستثماري للمشروعين.