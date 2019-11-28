قال الدكتور وسام صباح المحلل السياسي العراقي، إن هروب سجناء تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي من السجون في العراق شائعات كاذبة بسبب الأوضاع التي تمر بها العراق والثورة القائمة على الحكومة الفاسدة الموجودة برئاسة عادل عبدالمهدي ويحاولون زعزعة أمن واستقرار العراق، مبينا أن هذه الشائعات سببها الحكومة وليس الشارع العراقي متمثلا في المواطن العراقي.

وأضاف "صباح"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن غرض الحكومة من نشر الشائعات هي أنهم يريدون قول إنهم إذا تركوا الحكم فسيحدث فراغ سياسي ويهرب سجناء "داعش"، لافتا إلى أن هناك أمس حركة القنصلية الإيرانية في مدينة النجف العراقية وتطورت الأحداث كثيرا.

وأكد المحلل السياسي العراقي، أن رئيس الحكومة العراقي عادل عبدالمهدي يريد زعزعة المتظاهرين للذهاب إلي بيوتهم، وإن لم يعودوا إلي بيوتهم سيتخذ إجراءات صارمة كما يحدث الآن من قتل وخطف للناشطين في الشوارع العراقية.