أعلن مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين"الساسيرو"، برئاسة الشاعر مدحت العدل، عن فوز الشاعر عماد حسن بمقعد الشاعر الكبير الراحل شوقي صقر، والذي رحل عن دنيانا نهاية شهر أكتوبر الماضي، بعد صراع مع المرض.

وكان الشاعرين عماد حسن وعلي السويفي، تقدما بأوراقهما لإشغال المنصب الذي فرغ بعد رحيل شوقي صقر، على هامش اجتماع الجمعية، والذي عُقد مساء أمس الأربعاء.

عماد حسن، شاعر من مواليد مارس 1959 بالإسكندرية، ويشغل منصب أمين عام مهرجان الإسكندرية للأغنية، وقدم خلال مسيرته عشرات الأغنيات الناجحة ومنها "غلطة"مع الفنان هاني شاكر، و"علمتيني أحب الدنيا" مع الفنان اللبناني راغب علامة، وكما قدم مع سميرة سعيد أغنيات "بعد الرحيل"، و"بشتاقلك ساعات" و"خايفة"، وكما شارك مع الفنان محمد منير في أغنية "أحزن أغني".