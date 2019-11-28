مواجهات بين الأمن ومتظاهري كربلاء.. و10 حالات اختناق في المثنى

تستمر المواجهات بين قوات الأمن العراقية والمتظاهرين بشكل أكثر حدة، حيث اندلعت مواجهات بين الطرفين وسط مدينة كربلاء، أما في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى تم تسجيل 10 حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وجرى إعلان حظر تجول الأشخاص والمركبات، بعد مقتل 13 شخصًا بالرصاص في إطار الحملة الأمنية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، وأفاد مراسل وكالة "فرانس برس" أن عناصر أمن انتشروا في محيط الناصرية حيث قاموا بعمليات تفتيش لجميع السيارات والأشخاص الذين يحاولون الدخول.

وأعقب القرار خطوة مشابهة في مدينة النجف المقدّسة لدى الشيعة حيث أحرق المتظاهرون القنصلية الإيرانية خلال الليل.

وفي هذه الأثناء، أرسل الجيش العراقي قيادات عسكرية إلى محافظات الجنوب للمساعدة على "ضبط الأمن" بينما طالبت إيران العراق باتخاذ "اجراءات حازمة ومؤثرة" ضد "العناصر المعتدية" على قنصليتها في النجف.