ارتفاع حصيلة مواجهات المتظاهرين والأمن بالعراق لـ16 قتيلا و118 جريحا

ارتفعت حصيلة المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية العراقية، في محافظة ذي قار إلى 16 قتيلاً و118 جريحا، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وجرى إعلان حظر تجول الأشخاص والمركبات في الناصرية بمحافظة ذي قار، في إطار الحملة الأمنية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، وأفاد مراسل وكالة "فرانس برس" بأن عناصر أمن انتشروا في محيط الناصرية حيث قاموا بعمليات تفتيش لجميع السيارات والأشخاص الذين يحاولون الدخول.

وأعقب القرار خطوة مشابهة في مدينة النجف المقدّسة لدى الشيعة حيث أحرق المتظاهرون القنصلية الإيرانية خلال الليل. وفي هذه الأثناء، أرسل الجيش العراقي قيادات عسكرية إلى محافظات الجنوب للمساعدة على "ضبط الأمن" بينما طالبت إيران العراق باتخاذ "اجراءات حازمة ومؤثرة" ضد "العناصر المعتدية" على قنصليتها في النجف.