واصلت الوحدة المحلية بمركز ملوى بالمنيا، جهودها في متابعة بعض القطاعات الخدمية، وكثفت الحملات التنفتيشية، لمتابعة المخابز البلدية وضبط الأسواق منعاً للغش والتدليس وتقديم أفضل خدمة للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال اللواء مجدى زقزوق رئيس المركز، إن الوحدة المحلية تمكنت من تحرير 9 محاضرتموينية مخالفة خلال حملة مرور على المخابز البلدية بقرية المعصرة جاءت مابين (نقص وزن - بيئة - غيرمطابق للمواصفات)، بالإضافة إلى المرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة انتظام توزيع الأسمدة للمزارعين.

وفى مجال الكهرباء، تم شد 1200 مترسلك للأعمدة وتركيب 100 كشاف بطريق مصر أسوان وطريق الساحلية والشيخ حسين، وفي مجال النظافة تم رفع جميع المخلفات من نقاط التجميع بمجلس قروي المعصرة ونقلها إلى الظهير الصحراوي