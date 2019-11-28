استعاد المتظاهرون السيطرة على الطرق المؤدية للمواقع النفطية، غرب البصرة، بعد مواجهات مع القوات الأمنية، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وارتفعت حصيلة المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية العراقية، في محافظة ذي قار إلى 16 قتيلاً و118 جريحا، وجرى إعلان حظر تجول الأشخاص والمركبات في الناصرية بمحافظة ذي قار، في إطار الحملة الأمنية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.

وأفاد مراسل وكالة "فرانس برس" بأن عناصر أمن انتشروا في محيط الناصرية حيث قاموا بعمليات تفتيش لجميع السيارات والأشخاص الذين يحاولون الدخول.