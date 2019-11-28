طالب محافظ ذي قار يحيى الناصري، رئيس الحكومة العراقية بتشكيل لجنة تحقيق بشأن الأحداث في المحافظة، ومعاقبة كل من تسبب بسفك الدماء، وذلك وفقا لما نشر على موقع "سكاي نيوز عربية".

وارتفعت حصيلة المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية العراقية، في محافظة ذي قار إلى 16 قتيلاً و118 جريحا، وجرى إعلان حظر تجول الأشخاص والمركبات في المحافظة، في إطار الحملة الأمنية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة،وأفاد مراسل وكالة "فرانس برس" بأن عناصر أمن انتشروا في محيط الناصرية حيث قاموا بعمليات تفتيش لجميع السيارات والأشخاص الذين يحاولون الدخول.