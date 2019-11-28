قطر تهدد بإلغاء مشتريات عسكرية من فرنسا بسبب التحقيق الفرنسي مع رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي.

وأفادت جريدة "لا تريبيون الفرنسية"، بأنَّ أمير قطر مستعد لإلغاء عقد بقيمة 2 مليار يورو من أجل شراء مركبات عسكرية مع شركة فرنسية؛ بعد أنَّ بدأت السلطات تحقيق في مايو الماضي مع صديقه المقرب رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي بشأن احتمال وجود فساد.

ويبدو أنَّ تميم بن حمد آل ثاني مستعد لإلغاء العقد المبرم مع شركة (Nexter)، وهي شركة تابعة للدولة الفرنسية، مقابل 490 مركبة عسكرية، ويقال إنَّ الأمير طلب من وزير الدفاع أنَّ يبدأ عملية البحث على شركة أخرى من أجل استبدالها بالشركة الفرنسية.

وزارت فلورنس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية، قطر يوم الاثنين، كوانت من المقرر أن تلتقي أمير قطر ووزير دفاعه لإيجاد حل.