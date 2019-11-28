نفت قيادة عمليات بغداد استخدام السلاح الحي تجاه المتظاهرين، مشيرة إلى أن مناطق التظاهر في العاصمة ما تزال تشهد توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين دون حدوث أي احتكاك مع القوات الأمنية.

وقالت القيادة، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية اليوم الخميس: "إنها تنفي نفيًا قاطعًا منذ 25 أكتوبر الماضي استخدام السلاح الحي تجاه المتظاهرين، وحتى على المندسين الذين يعتدون على القطاعات الأمنية ويقومون بعمليات الحرق والتخريب البعيدين عن ساحات التظاهر، ويتم التعامل معهم وفق الإجراءات القانونية".

وأضافت: "أن مناطق التظاهر في ساحات التحرير والخلاني ومناطق السنك والطيران والمقتربات إليها، ما زالت تشهد أعدادًا كبيرة من المتظاهرين بشكل سلمي دون حدوث أي احتكاك مع القوات الأمنية".