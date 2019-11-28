رفضت الحكومة الألمانية اقتراح روسيا الخاص بحظر نشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، مشيرة إلى بيان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بهذا الصدد في أغسطس الماضي.

جاء ذلك في بيان للمكتب الصحفي للحكومة الألمانية، ردا على طلب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس حول ما إذا كانت الحكومة الألمانية قد ردت على مقترح موسكو وما إذا كانت متضامنة مع موقف الرئيس الفرنسي الذي رفض سابقا الاقتراح الروسي.

وقال البيان الألماني: "نحن نشير إلى بيان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج المتعلق بهذا الأمر، والصادر نيابة عن الحلف في أغسطس الماضي".

وكانت الحكومة الألمانية قد أكدت في وقت سابق استلام اقتراح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول حظر نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى في أوروبا.

يُذكر أن صحيفة "كوميرسانت" الروسية ذكرت أن الرئيس الروسي وجه لزعماء العديد من البلدان، بما فيها أعضاء حلف شمال الأطلسي، رسالة اقترح فيها حظر نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ومناطق أخرى.

وكانت واشنطن قد أعلنت انسحابها من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، بذريعة عدم التزام موسكو بها، حيث تطالب الولايات المتحدة روسيا بالتخلص من صاروخ "9إم729"، الذي مداه لا يتوافق مع المعاهدة.