عبدالعال يستقبل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

استقبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مساء اليوم، بمكتبه، إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وشادي الكومي، رئيس شعبة الغرفة التجارية بالقاهرة، بحضور النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب.

وخلال اللقاء، عرض رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رغبة تجار مصر في تحديث قانون الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية على غرار اتحاد الصناعات المصرية، ورغبة تجار مصر في الاستفادة من الأسواق الأفريقية، طالبا من رئيس المجلس تقديم المساعدة الممكنة في ذلك أثناء الجولات الأفريقية التي يجريها بهدف تعزيز علاقات مصر مع الدول الأفريقية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالعال أن مؤسسات الدولة متضافرة ومتساندة، وأن المجلس مستعد لبذل الجهود التشريعية اللازمة لتحديث التجارة ودعم التجار، وأن جولاته الأفريقية لا تقتصر على البُعد البرلماني فقط، وإنما يعد التأكيد على تنشيط العلاقات التجارية لمصر مع الدول الأفريقية إحدى البنود المهمة التي يجرى إثارتها خلال هذه الجولات الأفريقية، مؤكدا أنه سيجرى التأكيد عليه مجدداً خلال جولاته المقبلة إلى عدد من الدول الأفريقية.

جدير بالذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية هو الجهاز الأعلى والمنسق لجهود كافة الغرف التجارية وتنظيمات رجال الأعمال، حيث أن له شخصية اعتبارية بوصفه الممثل الشرعي للغرف التجارية، وكل التنظيمات لدى السلطات العامة والمنظمات الأجنبية الإقليمية أو الدولية، ويعمل الاتحاد في إطار المصلحة العامة للدولة يقوم بدور داعم ومكمل لمؤسساتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفته الممثل الرسمي لكافة منظمات الأعمال المصرية.