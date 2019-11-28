قال الشيخ مصطفى عبدالسلام، الداعية الإسلامي، إن النبي محمد عليه السلام، كان يرفض إقامة صلاة الجنازة على أي متوفى كان عليه دين، حتى يرد أقاربه الدين لأصحابه، أو العفو عنه، مضيفًا: "هذه قضية في منتهى الخطورة".

وأضاف "عبد السلام"، خلال حواره في برنامج "لعلهم يفقهون"، على شاشة "DMC": "يجب على كل منا العمل على التخلص من ديونه أول بأول، أو استسمح صاحب الدين بالانتظار أو العفو في حال الوفاة، وعدم المقدرة على الدفع".

داعية إسلامي: النبي محمد كان لديه موظف يوزع الصدقات والزكاة

فيما حذر الشيخ الشحات العزازي، الداعية الإسلامي، من إخراج الزكاة في غير محلها، أو لمن لا يستحق الحصول عليها، حيث إن جمع الزكاة عمل مؤسسي تقوم به الدولة، لتوصله إلى المستحق لها، وذلك خلال حواره في نفس البرنامج.

وتابع: "الأصل فى الزكاة عمل مؤسسي، تقوم به الدولة، أو بمن أجازت له من مؤسسات تابعة للشئون الاجتماعية، والنبي محمد عليه السلام، كان له موظف يوزع الصدقات والزكاة، تطورت فيما بعد إلى بيت المال".