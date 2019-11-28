تقرأ في عدد "الوطن" الصادر غدا الجمعة، بداية التمكين.. الشباب شركاء في صنع القرار، في أول يوم عمل.. استقبال محافظ الدقهلية بالورود وجولة تفقدية لـ"راشد" في الغربية.

كما تقرأ.. "السيسي" لـ"رئيس المجر": نسعى لحل أزمات ليبيا وسوريا بالطرق السلمية.. الرئيس: المباحثات ركزت على قضية اللاجئين.. و"أدير": مكافحة الهجرة غير الشرعية لن تنجح دون مصر.

وتقرأ في صفحات الرياضة.. مواجهة مصرية ـ تونسية الليلة، "فايلر وجاريدو" وجها لوجهع في موقعة الأهلي والنجم الساحلي.. وغموض موقف "ربيعة" من المشاركة.. و"رمضان" يبدأ اللقاء.. والمدير الفني لبطل تونس: اعرف منافسي جيدا وجاهزون للفوز عليه.