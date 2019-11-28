أجابت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، التابعة لمؤسسة الأزهر الشريف، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على سؤال أحد المواطنين حول حكم زيارة المرأة للمقابر وهي حائض.

وذكر مجمع البحوث الإسلامية، أن الحائض لا يختلف حكمها عن غيرها في شأن زيارة القبور، فقد ذهب الجمهور إلى أنها جائزة، واستدلوا بعموم قول النبي عليه السلام: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة".. رواه أحمد.

وأوضح المجمع، أنه يستدل على جواز الزيارة، بما في صحيح مسلم أن النبي عليه السلام أخبر عائشة رضي الله عنها، أن جبريل قال له: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم، قالت عائشة رضي الله عنها: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين المسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون.

ويدل له كذلك إقراره عليه السلام للمرأة التي مر بها تبكي عند قبر، كما في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتقي الله واصبري.