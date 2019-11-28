راح ضحيته 3 تلميذات.. الصور الأولى لحادث أتوبيس مدرسة الإسكندرية

تنشر "الوطن" الصور الأولى بحادث مدرسة البالونات الخاصة بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، والتي راح ضحيتها 3 تلميذات وإصابة 8 آخرين على طريق الإسكندرية الصحراوي.

ولقي 3 تلاميذ مصرعهم وأصيب 10 آخرين، مساء اليوم الخميس، إثر حادث تصادم مروع بين أتوبيس مدرسة خاصة وسيارة ملاكي بطريق "الإسكندرية- القاهرة" الصحراوي.

تلقى قسم شرطة ثانِ العامرية، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم أمام قرية أحمد عرابي بطريق الإسكندرية الصحراوي، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة المرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وقال المهندس مدحت عبد الفضيل، رئيس حي العامرية ثانِ، إن أتوبيس تابع لمدرسة خاصة، مقرها الكيلو 21، اصطدم بسيارة ملاكي أثناء الدوران للاتجاه الآخر بالطريق المشار إليه.

تحرر محضر بقسم شرطة ثانِ العامرية بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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