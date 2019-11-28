المرأة الحديدية تترنح.. ميركل تفقد توازنها أثناء صعودها منصة لإلقاء كلمة

فقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، توازنها أثناء محاولتها الصعود إلى منصة لإلقاء كلمة، في أحدث الإشارات التي تثير تساؤلات، بشأن صحة المرأة التي توصف "بالحديدية"، وكانت ميركل تشارك في حفل لاتحاد الغرف التجارية في برلين، مساء أمس، عندما كادت تسقط على الأرض، بحسب تقارير صحفية محلية.

وقالت ميركل، بعدما اعتلت المنصة: "لم ألاحظ الدرجات، في المرة المقبلة ساستخدم الدرجات"، وأرفقت كلامها بضحكة، وكذلك فعل الحضور، فيما أظهر الفيديو تقدم ميركل"65 عاما" نحو المنصة، التي أمسكت بجانب منها، قبل أن تتعثر مرتين متتالين ثم تستعيد توازنها سريعا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وباتت صحة ميركل في بؤرة الاهتمام، بعدما ظهرت سلسلة إشارات تظهر اعتلالها، إذ أجبرت على الجلوس أثناء عزف النشيد الوطني خلال يوليو الماضي، ووثقت الكاميرات ارتعاش المستشارة الألمانية 3 مرات، خلال استقبال مسؤولين دوليين، لكنها أبدت تماسكا بسرعة.

وأثارت نوبات الارتعاش وعدم قدرة ميركل على الوقوف قلق الألمان عليها، ذلك أنهم يعتبرونها رمزا للصلابة في عالم مضطرب، وتقود ميركل أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ومن المعروف عنها تفوقها على قادة آخرين في قمم الاتحاد الأوروبي بقدرتها على التركيز على تفاصيل المناقشات المعقدة التي تستمر حتى الليل.

ويرى كثيرون أن جدول أعمال ميركل المزدحم يضغط على صحتها كثيرا.

وتولت ميركل مقاليد الحكم في ألمانيا عام 2005، وهي أول امرأة في البلاد تصل إلى منصب المستشارية.

وأعلنت العام الماضي أنها ستعتزل الحياة السياسية بعد عام 2021.

وتعهدت المستشارة الألمانية بالتنحي عن منصبها عام 2021، وتركت رئاسة حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي.

وتشغل ميركل منصب مستشارة ألمانيا منذ عام 2005، وصنفت مجلة فوربس في 2015 كثاني أقوى شخصية في العالم.

وكانت هي المرأة الأولى التي تصنف كذلك من طرف هذه المجلة ذات الصيت العالمي، فيما وصفتها مجلة التايمز بـ"شخصية العام" سنة 2014، وخصصت لها غلاف عددها ليوم 26 مارس، بعنوان "مستشارة العالم الحر".

وفي 2016 عادت "فوربيس" لتصنفها كأقوى امرأة في العالم، بعد مضي 4 ولايات وهي على رأس الجهاز التنفيذي في ألمانيا، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية.