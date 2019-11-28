تفقد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم، القوافل التعليمية المجانية التي أطلقتها مديرية التربية والتعليم بأسيوط، لطلاب الشهادات العامة "الإعدادية والثانوية" بالبداري وديروط، وضمت نخبة من مستشاري ومعلمي المواد المختلفة بالوزارة ورجال الدين التابعين لوزارة الأوقاف.

جاء ذلك خلال زيارة نائب وزير التربية والتعليم، اليوم، لمحافظة أسيوط، وبحضور صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومجدي أمين، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بالوزارة، ومصطفى حسن، المستشار القانوني بالوزارة، والدكتور محمد السيد، وكيل المديرية، وسيد مصطفى، المشرف على القوافل التعليمية بالوزارة، والمدراء العموم ومستشاري المواد المختلفة.

وأعرب نائب وزير التعليم عن سعادته لوجودة بين معلمي وطلاب أسيوط، لافتا إلى اهتمام الوزارة بالقوافل التعليمية، وأنها تعد استمرارا لدعم العملية التعليمية، وجذب الطلاب للمدارس، وكذلك للحد من الدروس الخصوصية، ونقل خبرات تعليمية مميزة لتلاميذ وطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في الإدارات التعليمية النائية.

وأوضح وكيل الوزارة أن القافلة استهدفت إدارتي البداري وديروط التعليمية، مشيرا إلى أنها مهمة تعليمية قومية لطلاب الشهادات العامة الإعدادية والثانوية لشرح ومراجعة ما جرى دراسته في المنهج الدراسي، وذلك بمشاركة نخبة من كبار معلمي مصر ومقدمى البرامج التعليمية بالتليفزيون المصري، مشيداً بالدور الذي تقوم به الوزارة ومديرية التربية والتعليم بأسيوط، في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

وأشار الدكتور محمد السيد، وكيل المديرية، إلى أن عدد الطلاب الذين استفادوا من القافلة بلغ 4 آلاف طالب بالشهادتين الإعدادية والثانوية، جرى تقسيمهم على 3 مجموعات مجموعة من الشهادة الإعدادية، و2 من الثانوية، وذلك بأحد القاعات الكبرى بالبداري، مطالبا بتكرار مثل هذه القوافل التعليمية لتحقيق أكبر استفادة للطلاب.