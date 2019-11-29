عم "بسنت" يكشف القصة الكاملة لاختفائها: مسكنا سواق الميكروباص

كشف محمد الجمل، عم الفتاة المختفية "بسنت"، تفاصيل الاختفاء الغامض للفتاة في عزبة النخل، حيث ذكر أن الفتاة خّرجت من الجامعة يوم 25 نوفمبر الساعة السادسة والنصف، وتحدثت هاتفيًا مع والدها ووالدتها وأكدت لهما أنها خرجت من المترو، كما تحدثت مع شقيقتها أثناء استقلالها للميكروباص ثم أغلق الهاتف الخاص بها تماما.

"ركبت ميكروباص من غير نمر".. تفاصيل الاختفاء الغامض لفتاة في عزبة النخل

وأضاف "الجمل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "DMC": "إحنا قولنا الموبيل اتسرق ولا حاجة، بس عاوزين نوصل لها نطمن عليها مفيش أي حاجة أو أي معلومة، الوقت اتأخر أوي، توجهنا للقسم قالوا لنا البلاغات الخاصة بالخطف أو الاختفاء مش بتتعمل في وقتها".

وأشار عم الفتاة المختفية إلى أن قسم المرج تعاون مع الأسرة منذ أول لحظة، كما أن أهالي المنطقة تعاونوا أيضًا مع الشرطة والأسرة، وقاموا بتفريغ كاميرات المراقبة الذي رصد خروج الفتاة من المترو حتى استقلالها الميكروباص، قائلًا: "البت ماشية أهي في الكاميرا، لا فيه حد قدامها ولا وراها، وركبت الميكروباص واختفت في اللحظة دي".

وأوضح أن الميكروباص التي استقلت فيه بنت شقيقة كان بدون لوحات معدنية وبدون ملامح، ولم يتوقع أن يرى هذا الميكروباص مرة أخرى، مضيفًا: "كنت واقفين في الشارع عمالين ندور على البنت، لاقيت الميكروباص جريت عليه وقفته ومسكت في السواق ونزلته من العربية ووديته على القسم، الواد كل دقيقة يغير أقواله مرة يقول آه ركبت بس نزلت، ومرة يقول أنا أصلا مخرجتش بالعربية إمبارح وكلام من ده".

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وتابع باكيا: "عاوز بنت أخويا أخدها في حضني سواء عايشة أو ميتة، إحنا داخلين على اليوم الرابع من الاختفاء، الناس اللي بتكتب على السوشيال ميديا إنها رجعت عاوز أقولهم حرام عليكم، فيه ناس دمها محروق دي بنت ولحم ودم، اعتبروها أختكم أو بنتكم، محدش يقول أي حاجة على الفيس بوك غير لما يتأكد الأول".