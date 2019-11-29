اعترف مرشح الرئاسة في أوراجوي دانيال مارتينيز، اليوم، بهزيمته في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن هذا الاعتراف يعنى أن لويس لاكال بو مرشح الحزب الوطني أصبح رئيسا لأوروجواي بعد اعتراف مارتينيز بالهزيمة.

وقال مارتينيز المرشح عن ائتلاف الجبهة الموحدة، إنه على الرغم من أن عملية فرز الأصوات ما زالت مستمرة ، إلا أن نتائج ما تم فرزه حتى الآن تشير إلى أنه في الطريق إلى الهزيمة الفعلية، موضحا أنه يعتزم مقابلة الرئيس الجديد لاكال غدا الجمعة لتهنئته بالمنصب الجديد.

جدير بالذكر، أن رئيس أورواجواي الجديد لاكال بو "46 عاما" هو محام وعضو سابق بمجلس الشيوخ وهو نجل الرئيس الأسبق لويس ألبرتو لاكال.