24 ساعة من البحث المتواصل عن سرير بإحدى غرف الرعاية المركزة بمستشفيات كفر الشيخ الحكومية والمستشفى الجامعي، خاضتها "الوطن" جنباً إلى جنب مع أهل الطفلة "منة الله عبده"، البالغة من العمر 3 أشهر والمقيمة بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فى محاولة إنقاذ حياتها، الا ان رحلة البحث إنتهت بوفاة الطفلة لعدم وجود أسرة فى الرعاية المركزة بكافة المستشفيات.

بدأت مأساة الطفلة مساء أمس، حينما هرول والدها الذي يعمل بـ"اليومية"، إلى مستشفى دسوق العام بعد تعرضها لوعكة صحية، وتم وضعها على جهاز تنفس وخرجت من المستشفى عقب انتهاء الجلسة، وأكد الأطباء أنها تحتاج لحجزها برعاية مركزة أو حضان أطفال سريعاً وأن المستشفى لا يوجد به مكان "خالٍ"، ولأن حالة والدها المادية لا تسمح بوضعها في حضَّانة أو رعاية مركز بمستشفى خاص توجه إلى منزله، وهناك ساءت حالتها الصحية فنقلها لأحد الطباء في عيادته الخاصة، وفقاً لأحمد خيرى الشرقاوي، أحد أبناء القرية.

وأكد الشرقاوي أن الطبيب أعد تقريراً بحالة الطفلة، مؤكداً احتياجها لرعاية مركزة أو حضَّانة، لأنها تعاني من مشكلة في القلب وأنها تعاني من نقص وزن كبير مقارنة بسنها، ولم يجدوا رعاية مركزة أو حضانة، فكان التصرف اللجوء لـ"الوطن"، في محاولة لحل المشكلة، وبدورها تواصلت محررة الجريدة مع مسؤولى "الصحة" الذين أكدوا عدم وجود سرير في أي من مستشفيات المحافظة، وأن الحل هو اللجوء لمستشفى كفر الشيخ الجامعي.

"الوطن" تواصلت مع الدكتور محمد خليل، مدير مستشفى كفر الشيخ الجامعي، الذي أجرى اتصالاً بالدكتور أسامة العجمي، وكيل كلية الطب ورئيس قسم الأطفال بالمستشفى، وأكدا أن كافة أسرة الرعاية المركزة الخاصة بالأطفال "مشغولة"، وأنه حال توفر سرير خلال الساعات المقبلة سيتم حجز الطفلة، فيما أكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن مستشفيات المحافظة لا يوجد بها أسرة خالية لوضع الطفلة وأنه تم وضعها على الانتظار وإبلاغ الطوارئ حال توفر سرير سيتم حجزها أيضًا.

24 ساعة مرت على ذوي الطفلة وكأنها 24 عاماً، لم يجد والد الطفلة مكاناً في أي من مستشفيات الحكومة لإنقاذ حياة طفلته، "مقدرناش نعمل حاجة وبنتي ماتت في رحلة البحث عن سرير، كان نفسي تعيش، بس قضاء ربنا كان نافذ".

لم تكن حالة الطفلة منة الله الأولى التى تموت على أعتاب المستشفيات خلال رحلة البحث عن سرير بالرعاية المركزة، وفقاً لـ"الشرقاوى"، "حالات كتير بتكون محتاجة أسرَّة فى الرعاية المركزة، وللأسف مش بنلاقي والناس بتموت، حاولنا ننقذ حياة الطفلة لكن مقدرناش".

طوارئ مديرية الصحة بكفر الشيخ، أجرت اتصالاً هاتفياً بـ"الوطن"، منذ ساعة، محاولة الاستفسار عن حالتها تفصيلاً، وانتهت إلى طلب ذهاب ذويها إلى استقبال مستشفى دسوق العام، وإذا تطلب الأمر توفير حضَّانة سيتم حجزها، وحينما تواصلنا مع أسرة الطفلة كان الرد "البقاء لله، منة توفاها الله من ساعة، ماتت خلال رحلة بحث عن سرير فى رعاية مركزة".

وطالب ذوو الطفلة المتوفاة، من وزارة الصحة ومسؤولي كفر الشيخ، بحل مشكلة نقص أسرَّة الرعاية المركزة بالمستشفيات الحكومية، خوفاً من تكرار ما حدث لطفلتهم.