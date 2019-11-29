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جدول عروض أفلام ختام مهرجان القاهرة السينمائي اليوم

جدول عروض أفلام ختام مهرجان القاهرة السينمائي اليوم

دقيق وسكر وأجهزة ضغط في "البلاك فرايداي"

دقيق وسكر وأجهزة ضغط في "البلاك فرايداي"

حسين نصار.. عامان على وفاة الأديب المحقق صاحب "المعجم العربي"

حسين نصار.. عامان على وفاة الأديب المحقق صاحب "المعجم العربي"

21 معلومة عن تحصيل 210 ملايين جنيه غرامات التزويغ من تذكرة القطارات

21 معلومة عن تحصيل 210 ملايين جنيه غرامات التزويغ من تذكرة القطارات

رئيس "سيمنز": السيسي قائد قوي.. ومصر في منتهى القوة بمشروعاتها القومية

رئيس "سيمنز": السيسي قائد قوي.. ومصر في منتهى القوة بمشروعاتها القومية

أصالة: قبل حفلاتي لازم أسمع مطربين محددين.. وطبعا حسين الجسمي منهم

أصالة: قبل حفلاتي لازم أسمع مطربين محددين.. وطبعا حسين الجسمي منهم

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مائدة رحمن أسبوعية بطول شارعين: 300 وجبة لأهالي صفط اللبن

مائدة رحمن أسبوعية بطول شارعين: 300 وجبة لأهالي صفط اللبن

لهذا السبب.. التسوق عبر الكمبيوتر أفضل من الهاتف في "البلاك فرايداي"

لهذا السبب.. التسوق عبر الكمبيوتر أفضل من الهاتف في "البلاك فرايداي"

بين الكمياء والطب.. خبراء يفسرون تأثير الفيل الأزرق على الطفلة كاميليا

بين الكمياء والطب.. خبراء يفسرون تأثير الفيل الأزرق على الطفلة كاميليا

العالم ينتظر كارثة.. لماذا أعلن البرلمان الأوروبي "الطوارئ المناخية"؟

العالم ينتظر كارثة.. لماذا أعلن البرلمان الأوروبي "الطوارئ المناخية"؟

مصروف 10 آلاف وغيبوبة 4 أيام.. والد الطفلة ضحية "الفيل الأزرق" يروي ما حدث

مصروف 10 آلاف وغيبوبة 4 أيام.. والد الطفلة ضحية "الفيل الأزرق" يروي ما حدث

"الوطن" داخل أول "مطعم في الظلام" بمصر.. هنا يقود المكفوفون المبصرين

"الوطن" داخل أول "مطعم في الظلام" بمصر.. هنا يقود المكفوفون المبصرين

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