صور.. شاب يتقدم لخطبة فتاة خلال حفل محمد حماقي

أحيا النجم محمد حماقي واحدة من أضخم حفلات كايرو فيستيفال سيتي، حيث شهدت كبرى ساحات المول حشودا جماهيرية غير مسبقة منذ إنشائه.

حضر حماقي بصحبة مدير أعماله حمدي بدر، وصعد على خشبة المسرح مرددا أغنية "نفسي ابقي جنبه"، وسط أمواج من هتافات وصيحات الإعجاب.

من جانبه حرص حماقي على شكر الجمهور بسبب حفاوة استقباله، مؤكدًا أنه عمل حفل يليق بهم، مشيرًا إلى أن وجود عدد من المفاجآت وضيوف الشرف.

وقدم حماقي أغاني "أجمل يوم"، و"يزلزل"، و"قدام الناس"، و"جري إيه"، و"أحلى حاجة فيكي"، التي قدمها منذ قرابة ١٤ عامًا ولازالت أحد أهم الأغاني المطلوبة في معظم المناسبات.

وشهدت أغنية "رسمك في خيالي"، التي قدمها للمرة الأولى على البيانو، صعود شاب يدعى "عمار" بصحبة فتاة على خشبة المسرح، وقام بخطبتها خلال الأغنية أمام الجمهور في مفاجأة غير متوقعة لحماقي الذي حرص على تهنئتهما وقال له الشاب إنه لم يجد أفضل من هذه المناسبة والأغنية لتقديم خاتم الخطوبة لها.

كما صعد على خشبة المسرح الملحن تامر علي، الذي تعاون مع حماقي في أغاني حققت نجاحا جماهيريا كبيرا منها "أول ليلة" و"افتكرت" و"مابلاش "، وقدماها معًا على الجيتار.

وواصل حماقي حفله بأغاني "ليه بيلموني"، و"من قلبي بغني"، "من البداية"، "قادرين نعلمها"، و"واحدة واحدة"، و"عمره ما يغيب"، التي قدمها بناء على رغبة شقيقه طارق، بالإضافة إلى "أم الدنيا" التي حرص خلالها على تحية المنتخب المصري واختتم بأغنية "قادرين نعلمها" التي أهداها لكل الطاقات التي تساهم في بناء مصر.