كشف الدكتور أحمد أبودومة عضو مجلس نقابة الصيادلة، تفاصيل حبوب الفيل الأزرق التي تسببت في مقتل طفلة على يد والدتها.

وقال أبودومة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن حبوب الفيل الأزرق تعتبر من الأجيال الجديدة من الحبوب المخدرة وأنها تنتمي للمخدرات التخليقية، مشيرًا إلى أنها دخلت مصر في فترة الانفلات الأمني قبيل ثورة 30 يونيو.

وأوضح أبودومة أن الأستروكس والفودو والفلاكا وغيرها من المخدرات التخليقية دخلت مصر في هذه الفترة، مشيرًا إلى أن حبوب الفيل الأزرق اختصارها العلمي "DMT"، لافتًا إلى أنها مادة كيميائية مخلقة من مشتقات "الثريبتامين".

وأشار أبودومة إلى أن مادة الفيل الأزرق تؤثر على الهرمونات العصبية والناقلات العصبية، مشددًا على أنها ليست حبوب طبية وليس لها أثر طبي ولا يصفها الأطباء، لافتًا إلى أنها مخدر صريح ولا يتداوله إلا تجار المخدرات.

وتحدث أبودومة عن تأثير هذه الحبوب والذي يبدأ بعد 20 ثانية من التعاطي ويستمر لمدة 3 ساعات ويسبب حالة شديدة من الهلاوس السمعية والبصرية ويتخيل الإنسان ذهابه لأماكن أخرى في أزمنة أخرى، مشيرًا إلى أن 75% من تعاطوا المادة انتحروا أو أقبلوا على الانتحار والباقي أصيب باكتئاب حاد بحسب الدراسات المتخصصة.

وأكد أبودومة أن انتشار هذه الأنواع من المخدرات يعتبر إحدى الحروب التي تواجهها مصر، مشيرًا إلى أن سعر حبة الفيل الأزرق يصل لـ500 جنيه للحبة الواحدة.