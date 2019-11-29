تحدث الفنان العالمي بيلي زين، أحد أبطال فيلم تيتانيك الشهير، عن تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وتكريمه في مهرجان فني بمدينة سالونيك اليونانية، وذلك خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

واعتبر بيلي زين أن تواجده بين ثقافتين مختلفتين فكرة شديدة الخصوصية بالنسبة له، مشيرًا إلى أن تكريمه في مهرجانين خلال أسبوعين متتاليين يشعره بالخجل والتواضع الشديد.

وقال بيلي زين: "عليكم إدراك أن لغتكم السينمائية علمت العالم من خلال ثرائها بالعلوم والآداب وعندما ندرس مصر نجد أن هناك العديد من الرسائل ولكن السينما على وجه الخصوص أثرت العقول والأفئدة والخيال بخلاف أي شيء آخر".

وأضاف: "أعتقد أنكم أحدثتم تأثيرا كبيرًا في أدوات السينما والتي استمدت إلهامها من الحضارة المصرية القديمة"، معتبرًا أن ما يميز مهرجان سينمائي وآخر هو حضارة البلد التي يقام فيها المهرجان.

وأكد بيلي زين أنه كان يفضل قضاء وقت أطول في مصر لمشاهدة مزيد من الأفلام والمناقشة وتبادل الآراء مبديًا أسفه بسبب ارتباطاته في الخارج ونادمًا على عدم تمكنه من البقاء فترة أطول في مصر.

واستطرد: "أشتاق إلى العودة هنا مرة أخرى والمساعدة في توصيل الأفلام المصرية والعربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأنني أعتقد أن هذه الروايات ينبغي مشاهدتها من جانب المشاهد الأمريكي وأعتقد أنه يجب مشاهدتها لنرى مزيدا من القواسم المشتركة".