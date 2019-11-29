أصالة: قبل حفلاتي لازم أسمع مطربين محددين.. وطبعا حسين الجسمي منهم

نشرت الفنانة أصالة فيديو لها أثناء التقاط بعض الصور وذلك على حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أصالة في الفيديو، أثناء التقاط بعض الصور لها وفي الخلفية تستمع لأغنية "أما براوة" بصوت الفنان حسين الجسمي.

وعلقت أصالة: "قبل حفلاتي لازم أسمع مطربين محدّدين وطبعا طبيعي حسين الجسمي أخي الحبيب منّهم، ولمّا يكون مع حنونتي حنان نجاده بكون عارفة إنّي بأمان وغادة اليوم صمّمت لي جلابيتي، وجنان الغالية اهتمّت بشَعري، وصديقي منير حمزاوي ما تركني، وبيصوّرني محمّد الغالي شريك حنان بالحياة عموماً الله يسعدهم شكراً لكلّ أحبّتي وأهلي والغوالي على قلبي على كلّ تفاصيل الإهتمام اللي بتغمروني فيها".