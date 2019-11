أصالة: قبل حفلاتي لازم أسمع مطربين محددين.. وطبعا حسين الجسمي منهم

View this post on Instagram

قبل حفلاتي لازم أسمع مطربين محدّدين وطبعا طبيعي حسين الجسمي أخي الحبيب منّهم ولمّا يكون مع حنونتي حنان نجاده بكون عارفه إنّي بأمان وغاده اليوم صمّمت لي جلابيتي ، وجنان الغاليه اهتمّت بشَعري ، وصديقي منير حمزاوي ماتركني ، وبيصوّرني محمّد الغالي شريك حنان بالحياة عموماً الله يسعدهم شكراً لكلّ أحبّتي وأهلي والغوالي على قلبي على كلّ تفاصيل الإهتمام اللي بتغمروني فيها #أصاله @hananalnajadah @redbowbyghadah @cheyakw