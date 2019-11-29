نبيل الشاذلي يكشف عن دوره في تدريب أبطال إيلات: أسطورة حربية

كشف السباح العالمي الكابتن نبيل الشاذلي بطل العالم السابق والمكرم ضمن أفضل سباحي العالم صاحب الـ"85 عاما" والملقب بـ"أسطورة السباحة"، عن اشتراكه في تدريب أبطال عملية إيلات الحقيقيين والتي تم تجسيدها في فيلم الطريق إلى إيلات.

وقال الشاذلي خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "CBC" إن ما قام به أفراد العمليات الخاصة البحرية في عملية إيلات لم يقم به أفراد عمليات خاصة في أي دولة في العالم، معتبرًا أنها أسطورة من أساطير العمليات الحربية وتدرس في كل الأكاديميات العسكرية حول العالم.

وأشار الشاذلي إلى أنه كان مكلف برفع مستوى التحمل والسرعة لدى عناصر المجموعة ليستطيعوا القيام بالعملية والعودة مرة أخرى بسلام، لافتًا إلى أنه كان يدربهم على حمل المعدات والألغام لمسافة 15 كيلو.