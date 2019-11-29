اختلفت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، وجاء سعر الدولار في عدد من البنوك، كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.