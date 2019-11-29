أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، عن قلقه العميق إزاء استمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في العراق؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات والإصابات.

وحث جوتيريش في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن العنف والدخول في حوار سلمي ذي معنى لصالح العراق والشعب العراقي.

ودعا الأمين العام السلطات العراقية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية أرواح المتظاهرين واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع والتحقيق بسرعة في جميع أعمال العنف.

كما ذكر الأمين العام السلطات العراقية بالتزامها بحماية المنشآت والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وكذلك الممتلكات العامة والخاصة.