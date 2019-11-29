استجاب مئات الأشخاص، بينهم تلاميذ مدارس، لدعوة أطلقها متظاهرون في سيدني، اليوم، لبدء سلسلة جديدة من الاحتجاجات العالمية على ظاهرة الاحتباس الحراري.

الدعوة للاحتجاجات أطلقتها الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، بعد أن غطت سيدني، سحابة من الدخان السام المرتبط بالحرائق المدمرة على الساحل الشرقي لأستراليا، وستجرى تظاهرات أخرى اليوم، في ملبورن وبريسبين ومدن أخرى كبيرة في العالم.

وتجمع المتظاهرون في سيدني، أمام مقر الحزب المحافظ الحاكم، المتهم بالتقليل من خطورة تهديد ارتفاع حرارة الجو، حاملين لافتات كتب عليها "أنت تحرق مستقبلنا"، ورددوا هتافات من بينها "سننهض".

واتخذت هذه التظاهرات طابعا خاصا في أستراليا حيث تجتاح حرائق منذ بداية موسم الجفاف، ولايتي ساوث نيو ويلز (جنوب شرق) وكوينزلاند (شمال شرق).

وقد أدت الحرائق منذ مطلع أكتوبر الماضي إلى وفاة ستة أشخاص وتدمير مئات المنازل، وأكثر من 1,5 مليون هكتار من الأراضي.

وأنكر رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الذي يهاجمه المتظاهرون، وجود أي علاقة بين الحرائق وتبدل المناخ، بينما تدافع حكومته بشدة عن صناعة المناجم صاحبة النفوذ القوي والمربحة جدا في البلاد.

وأكد شيان بروديريك، المسؤول عن حركة الإضراب في المدارس، أن "عدم تحرك حكومتنا حيال أزمة المناخ أدى إلى اتساع الحرائق"، مضيفا "السكان يعانون ومجتمعات مثل تلك التي نعيش فيها تعاني والصيف لم يبدأ بعد".

وكانت أستراليا التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، خفضت انبعاثاتها من الغازات المسببة لدفيئة بدرجة أكبر من البلدان الأخرى الكبرى المسببة للتلوث في العالم، لكنها تبقى واحدا من أكبر مصدري الفحم في العالم.