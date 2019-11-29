شهد طريق "طنطا- الإسكندرية"، بنطاق مدينة طنطا، انقلاب دراجة نارية، يستقلها شخصين بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابتهما بكسور وجروح.

تلقى اللواء محمود حمزة ، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بالمديرية، بوقوع حادث تصادم أمام كوبري كفر عصام بدائرة قسم أول طنطا.

وتبين إصابة شخصين، وتم نقلهما لمستشفى طنطا الجامعي، وهما "مصطفي فيشا - ٣٦ عاما"، ومصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وكسر بالقدم اليسرى، و"محمد علاء - ٢٦عاما"، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وكسر بالقدمين، مقيمان بقرية فيشا سليم، مركز طنطا، وتم نقلهما إلى مستشفى طنطا الجامعي لإسعافهما، وتم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.