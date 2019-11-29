محافظ الجيزة يقود حملة إشغالات على مقاهي الوراق ويصادر عربة "كارو"

قاد اللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، حملة على المقاهي والمحلات المخالفة بشارع العروبة بحي الوراق، لتعديهم على خطوط التنظيم واستغلال الشارع لفرش الطاولات والكراسي بنهر الطريق، ما يتسبب في إعاقة الحركة المرورية وحركة سير مشاة المواطنين.

وأثناء الجولة قام المحافظ بالتحفظ على سيارة "كارو" لقيامها بإلقاء مخلفات القمامة بشارع الأقصر، موجهاً رئيس حي شمال باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبها والتصدي بكل حزم لـ "الفريزة" بالتنسيق مع هيئة للنظافة، موكداً على رفع تجمعات مخلفات القمامة وتوقيع غرامات مشددة على شركات النظافة المتقاعسة.

وطالب المحافظ، من رئيس مدينة الجيزة، التنسيق مع حي الوراق، لمواصلة الحملات على مدار اليوم على مستوي أحياء الوراق وشمال الجيزة، وإزالة كافة تعديات المقاهي والمحلات الموجودة إلى جانب غلق وتشميع وقطع المرافق عن المقاهي والمحلات المخالفة كإجراء رادع لكل من يقوم بالتعدي وإشغال الطريق العام، مشدداً على أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على أرصفة المشاة وخطوط التنظيم.

كما شدد "راشد" على توقيع الحجز الإداري على الشركات التي تقوم بتشويه الجدران بلصق الإعلانات والدعاية عليها لما تسببه من إساءة وتشويه للمظهر الحضاري إضافة إلى رفع كافة السيارات المتهالكة ومركبات التوتوك المتروكة بالشوارع.

تصريحات المحافظ، جاءت خلال جولة تفقدية لمتابعة حالة النظافة والإشغالات بأحياء الوراق وشمال الجيزة، رافقه خلالها اللواء تامر أبو النجا، رئيس مدينة الجيزة، والمهندس أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وشفيق جلال، واللواء طارق عبدالعظيم، رئيس حي الوراق، وأسامة السقعان رئيس حي شمال.