واصل لليوم الثاني على التوالي، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولاته المفاجئة، بتفقد مستشفى قطور المركزي، للوقف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وذلك بصحبة الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية.

كما تفقد رحمي أعمال الرصف والشوارع بالمدينة، ونقل القمامة من الشوارع، مشددا على ضرورة توفير الخدمة للمواطنين وتسهيل حركة المرور في الشوارع.

مؤكدا أن الهدف من جولاته الوقوف على المشاكل بطريقة واقعية، والعمل على إيجاد الحلول لها والارتقاء بمستوى الأداء لخدمة المواطنين والنهوض بخدمات المحافظة الصحية والتعليمية وتطوير المرافق بكافة مستوياتها.

وعقب ذلك توجه المحافظ ونائبه، إلى مدينة طنطا، وتفقدا الشوارع ونقل القمامة، وعقب ذلك توجها إلى مسجد السيد البدوي، لأداء صلاة الجمعة مع المصلين.