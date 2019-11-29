سعاد ماسي تمهد لعودتها للقاهرة بإطلاق أربعة كليبات أوركسترالية

فاجأت الفنانة والمؤلفة الجزائرية، سعاد ماسي، جمهورها العربي بإطلاق أربع أغنيات جديدة بشكل فيديو كليبات مصورة، تعيد فيهم إحياء أشهر أعمالها الغنائية على طريقة الأوركسترا.

واختارت "ماسي" تشويق جمهورها المصري قبيل عودتها المرتقبة إلى القاهرة بحفل غنائي ضخم بدايات العام المقبل، عبر الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لحفلتها الأوركسترالية في القاهرة، التي أطلت خلالها على مسرح الماركيه في حفل موسيقي أعادت به إحياء أشهر أغاني مشوارها الغنائي الممتد لأكثر من ثلاثة عقود على طريقة الأوركسترا اللايف بمشاركة المايسترو جورج قلته، والتي أخرجتها للنور شركة "صوت ميوزيك"، التي تولت خلالها مهمة الإنتاج الموسيقي وفكرة المشروع الذي يعطي الروح الأوركسترالية لروائع "ماسي".

وقررت المطربة الجزائرية، الاحتفاء وتسجيل هذه التجربة بإطلاق أربعة كليبات تم تصويرها من الحفل لأربع من أبرز أغانيها، وهي "الراوي" و"غير إنت" و"يا قلبي" بجانب أغنية "سلام"، التي خاضت بها مغامرة التغني باللهجة المصرية لأول مرة مع تقديم كليب خامس يلخص حالة الحفل بأكلمه.

واحتفت أيقونة الموسيقى العربية الجزائرية بعودتها للساحة الغنائية بألبوم جديد بعد غياب دام أربع سنوات منذ ألبومها الأخير "المتكلمون"، واختارت له اسم "أمنية"، ولاقى أصداء من النجاح الجماهيري عالمياً، وضم في جعبته 10 أغنيات ، منها "بان كل شي" و"راني نتعلم" و"انت وأنا".