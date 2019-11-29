قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن عدد المواطنين المصريين الذين سافروا لأداء العمرة منذ بداية الرحلات يوم الإثنين الماضي وحتى الآن بلغ نحو 1000 معتمر.

وأضاف "الغمري" في تصريحات لـ"الوطن" أن غالبية شركات السياحة ستبدأ في تسيير رحلات العمرة خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن أكثر من 90% من السعة المقعدية التي طرحتها شركات الطيران خلال شهر ديسمبر المقبل حجزت بالكامل، موضحا أن أسعار تذاكر الطيران لهذا العام شهدت انخفاضا يتراوح من 5 إلى 7% بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي، موضحا أن غالبية المواطنين اختاروا برامج العمرة الاقتصادية لقلة أسعارها وجودة خدماتها.