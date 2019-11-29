تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريراً حول ما تم إنجازه بقطاع التوسع الأفقي والمشروعات، حيث تم تنفيذ أعمال بقيمة 137.5 مليون جنيه خلال الفترة من 1/7/2019 إلى 30/11/2019 من أعمال الحماية من مخاطر السيول، وإنشاء كباري وحماية جسور الترع وأعمال الطرق، كذلك تأهيل المجاري المائية وأعمال تغطيات.

وأوضح "عبدالعاطي" أن الوزارة ممثلة في قطاع التوسع الأفقي والمشروعات قامت بتنفيذ أعمال حماية من أخطار السيول بقيمة 59.694 مليون جنيه، إلى جانب أعمال إنشاء كباري بقيمة 20.6 مليون جنيه، وإنشاء كوبرى ملاحى على ترعة المحمودية الكيلو 23.300 أمام قرية دمسنا مركز أبوحمص، وعملية إنشاء كوبرى مشاة أعلى السكة الحديد وترعة الابراهيمية أمام مسجد الشيخ غنيم بالفشن، لافتا إلى أن القطاع قام بتنفيذ أعمال تأهيل ترعة الخوالد بأماكن متفرقة والمنشأة بأماكن متفرقة).

من جانبه أفاد المهندس شحتة عبدالفتاح إبراهيم، رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، بأن القطاع قام بإنشاء خلال الفترة المشار إليها بأعمال طرق بقيمة 28.159 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، يقوم حاليا بتنفيذ عمليات جارية تبلغ قيمتها حوالى ١.٨ مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020 – 2020/2021.