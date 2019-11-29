قدم محمد الهاشم مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي، استقالته منذ قليل، وذلك وفقا لما كشفه موقع "سكاي نيوز عربية".

وقد أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي نيته لتقديم استقالته إلى مجلس النواب، قائلا: "سوف أرفع كتاب استقالتي إلى مجلس النواب، سبق وأن طرحت خيار الاستقالة علنا وفي المذكرات الرسمية"، وقام المتظاهرين بالاحتفال وإطلاق ألعاب نارية في ساحة التحرير وسط بغداد بعد إعلان عبد المهدي عزمه تقديم استقالته.

وصل العدد الاجمالي لقتلى الاحتجاجات التي بدأت قبل شهرين، نحو 400 قتيل، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا الى مصادر طبية.