توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط بغداد، وسط احتفالات وإطلاق ألعاب نارية وهتافات معبرين عن فرحتهم بإعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عزمه تقديم استقالته، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم، عزمه تقديم طلب "استقالته" إلى مجلس النواب وذلك بعد ساعات على دعوة المرجعية الشيعية العليا في البلاد إلى سحب الثقة من الحكومة، ونقل بيان رسمي عن رئيس الوزراء قوله "سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته".