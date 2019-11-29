أكد ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي ، استعداد موسكو لمساعدة العراق في إيجاد تسوية للأزمة الحادة التي تشهدها البلاد منذ أسابيع والتي أودت بحياة المئات.

وقال "بوجدانوف"، في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية: "نحن كدولة صديقة للعراق مستعدون دائما لتقديم المساعدة، إذا لزم الأمر، في حل هذه المشكلات، ونحن على اتصال مع قيادات جمهورية العراق سواء في بغداد أو في الشمال، في كردستان، أو في البصرة والمناطق الجنوبية، حيث اتخذت المظاهرات المنحى الأكثر حدة".

وأضاف بوجدانوف أن الوضع في العراق مثير للقلق، متمنيا أن تتمكن الحكومة العراقية من الاستجابة المناسبة والسريعة والفعالة لمطالب المحتجين المتعلقة بحالة الاقتصاد والبطالة والفساد، والتي وصفها الدبلوماسي الروسي بأنها "مبررة إلى حد كبير".

يشار إلى أن العاصمة العراقية بغداد ومحافظات البصرة والنجف والديوانية وكربلاء وواسط وميسان والمثنى وذي قار وبابل تشهد تظاهرات حاشدة تطالب بالإصلاح والقضاء على الفساد وتوفير فرص العمل. فيما شهدت محافظة ذي قار أمس الخميس، صدامات بين المتظاهرين المعتصمين والقوات الأمنية أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.