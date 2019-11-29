انتشلت قوات الإنقاذ جثمان طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام، عقب غرقها ببحيرة البرلس فى مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وجرى إيداع جثتها بمستشفى بلطيم المركزي، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بلطيم يفيد بورود بلاغ من مستشفى بلطيم المركزي، بوصول الطفلة "أسيل على رفعت صيام "، 3 أعوام، جثة هامدة نتيجة غرقها ببحيرة البرلس بنطاق مركز بلطيم.

انتقل عدد من القيادات الأمنية إلى المستشفى لمناقشة أهل الطفلة لتحديد أسباب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة إداري قسم شرطة بلطيم، وبالعرض على النيابة أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي، وطلبت من مباحث المركز كشف ملابسات غرق الطفلة.