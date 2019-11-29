فاجأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ الجديد، المستشفى العام بقلب العاصمة بالمرور، لدى وصوله من القاهرة وقبل دخوله استراحته أو مكتب المحافظة.

وقالت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إن المحافظ جاء من منزله بالقاهرة وتوجه إلى المستشفى العام دون أن يعلم أحد بزيارته، ولم يتوقع من معه أنه سيأتى من المنزل على المستشفى العام، حيث وصل قبل قيليل إلى كفر الشيخ.

وأوضحت أن المحافظ سيبدأ مهام عمله، غدا السبت، كما أكد للعاملين بالديوان العام، لكنه فاجأ الجميع بزيارته للمستشفى، ويتفقد الآن أقسامها.

وكان اللواء جمال نور الدين محمد زكي، قد أدى اليمين الدستورية، أول أمس، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى كمحافظ لكفر الشيخ، نقلا من منصب محافظ أسيوط.

ولد نور الدين فى 27 مايو عام 1957 بمحافظة القاهرة، وحصل على ليسانس حقوق وبكالوريوس شرطة عام 1979، عُين بعدة إدارت متخصصة كالمرور، كما عمل بعدد من المراكز الشرطية، وتدرج في المناصب حتى وصل لمنصب مفتش بوزارة الداخلية عام 2013، وتم ندبه إلى قطاع التفتيش والرقابة كنائب رئيس قطاع بدرجة مدير عام، ثم تم ندبه إلى مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة في ديسمبر من عام 2015، وأصبح عضوا بالمجلس الأعلى للشرطة عام 2016، وفي نهاية يوليو من عام 2017 خرج للمعاش، ويُعد من القيادات الأمنية المشهود لها بالكفاءة والحنكة.

نور الدين متزوج من المرشدة السياحية سحر الجعلي، ولديه 4 أخوة ، وتولى منصب محافظ أسيوط في أغسطس من العام الماضى، وكانت له بصمات أهمها ربط التعليم الفني بسوق العمل.