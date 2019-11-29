فاجأ اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط الجديد، اليوم، العاملين بمحطة سكة حديد أسيوط بالزيارة، للاطمئنان على سير العمل داخل المحطة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما التقى بعض الأهالي بالمحطة، واستمع إلى أرائهم في الخدمات المقدمة لهم ومدى رضاهم عنها، كما أحال جميع مخالفات القمامة والتجمعات بحي غرب أسيوط إلى الشؤون القانونية والنيابة الإدارية، لاتخاذ إجراءات رادعة تجاه المقصرين.

جاء ذلك خلال أولى جولاته الميدانية بالمحافظة فور تسلمه مهام عمله كمحافظ للأقليم، يرافقه أيمن محروس، رئيس حي شرق ومسؤولي المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تواجد ناظر المحطة بين المواطنين، مستمعا لطلباتهم، مشاركا في إيجاد الحلول والردود لاستفساراتهم، مصدرا تعليماته بنظافة المحطة ودورات المياه بها، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد على ضرورة تواجد الخدمات الأمنية داخل المحطة وخارجها في حالة يقظة دائمة والاهتمام بالبوابات الإلكترونية بمدخل المحطة وأجهزة فحص الحقائب، كما التقى بعض المواطنين أمام محطة السكة الحديد وصافحهم، معلنا استمرار الجولات الميدانية بالشوارع والميادين وجميع مرافق المحافظة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وقياس مدى رضا المواطنين عنها.

كما تفقد المحافظ بعض شوارع وميادين المحافظة، منها شارع النميس بحي شرق، مشددا على توزيع سلات القمامة بالشارع وإزالة السلات المتهالكة، كما تفقد الخدمات الأمنية أمام كنيسة رئيس الملائكة بشارع النميس بحي شرق أسيوط، مطالبا إياهم باليقظة والتفاني في أداء عملهم، كما صافح رواد الكنيسة من النساء والأطفال والشباب مستمعا لأرائهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم بالمحافظة.

كما تفقد المحافظ بعض شوارع وميادين منطقة السادات بحي غرب أسيوط وأمام مستشفى الحميات والشوارع المجاورة لها، كما أحال جميع مخالفات القمامة والإهمال بالشوارع إلى الشئون القانونية والنيابة الإدارية للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقصرين، مشددًا على تكثيف حملات النظافة ومرور المتابعة الميدانية لرصد المخالفات والتوجيه بالتعامل الفوري معها بالتنسيق مع كل رؤساء المراكز والأحياء.