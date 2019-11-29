"عوني عبد الرؤوف" رئيسا شرفيا لاتحاد كتاب مصر

أعلن الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، عن اختيار مجلس إدارة النقابة الدكتور عوني عبد الرؤوف، رئيسًا شرفيًا للاتحاد لمدة عام اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2019.

وقال"عبد الهادي"، في تصريحات صحفية إن هذا التقليد السنوي وللعام الرابع على التوالي، يأتي تكريمًا من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر لإحدى قامات مصر الثقافية والفكرية والإبداعية الكبرى، وسيحتفل الاتحاد بتسليم درع الاتحاد الخاص بهذه المناسبة إلى الرئيس الشرفي الجديد.

من جانبه، وجه "عبد الرؤوف"، الشكر لرئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ولأعضاء مجلس الإدارة. وعونى عبد الرؤوف، من مواليد1 سبتمبر 1929، هو المدير العربي السابق للمدرسة الألمانية الإنجيلية بالقاهرة، والعميد السابق لكلية الألسن جامعة عين شمس، وعضو سابق في لجنة الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، ومقرر لجنة قطاع الآداب العليا لفحص بيانات المتقدمين لقوائم المحكمين وعضوية اللجان العلمية العاشرة (2008 - 2011) بالمجلس الأعلى للجامعات، وحصل من قبل على جائزة فريدرش ريكارت من ألمانيا 1986، جائزة جامعة عين شمس التقديرية 2000، وجائزة اتحاد الكتاب المصري في مجال دراسات الاستشراق وشهادة تقدير2003، ومن أهم مؤلفاته: " قواعد اللغة العبرية (1969)، فردريش ريكرت .. عاشق الأدب العربي (1974)، بدايات الشعر العربي بين الكم والكيف (1976)، القافية والأصوات اللغوية (1977)، جهود المستشرقين في التراث العربي بين التحقيق والترجمة (2004، 2006)، تاريخ الترجمة العربية بين الشرق العربي والغرب الأوروبي (2008).