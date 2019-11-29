حذرت رئاسة مجلس الوزراء من وجود «صفحات وهمية» على مواقع التواصل تدَّعى تبعيتها للحكومة، وتعلن عن وظائف وفرص عمل للشباب.

وأهاب «المجلس» بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الصفحات الوهمية التى تستهدف استقطاب الشباب، مع ضرورة الإبلاغ الفورى عنها لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقرير توضيح الحقائق، اليوم، أن أى جهة حكومية تعلن عن أى وظائف جديدة وفقاً لما حدده قانون الخدمة المدنية، وعبر مواقع إلكترونية رسمية تابعة لها.

"الوزراء": لا تحريك لـ"السجائر".. وسعر القمح لن يقل عن 2018.. و"تذكرة الحيوانات" بـ5 جنيهات عدا يوم الإجازة

وشدد على عدم صحة وجود أى اتجاه لدى وزارة المالية لفرض أية زيادات جديدة على منتجات التبغ والسجائر، ناقلاً عنها قولها: «الأسعار الحالية لمنتجات التبغ والسجائر سواء المحلية أو الأجنبية ثابتة كما هى دون أى زيادات».

ووصف «المركز» ما تردد من أنباء حول فرض الحكومة رسوماً تُدفع سنوياً على عقود الزواج، وترد فى حالة الطلاق، بأنها «شائعات»، ونقل عن وزارة العدل قولها إن الدولة حريصة على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتدعيم الشباب المقبل على الزواج، وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية.

وأوضحت الوزارة أنه تم بدء تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمَّنة إلكترونياً، وذلك من خلال مرحلتين: المرحلة الأولى، والمتمثلة فى إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمّنة، وهى وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية، وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد، أما المرحلة الثانية فتتمثل فى قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونياً، حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن الحكومة ملتزمة بشراء محصول القمح هذا العام، وبسعر لن يقل عن العام الماضى، مُشددة على حرص الدولة على شراء القمح بأسعار تحقق هامش ربح مناسباً للمزارعين.

وأضافت: «يعد القمح من المحاصيل الزراعية الأساسية فى مصر، وتبدأ زراعته فى شهر نوفمبر من كل عام، ليتم حصاده فى شهر أبريل من كل عام، حيث تتم زراعة 3.2 مليون فدان تقريباً لتنتج نحو 9 ملايين طن قمح سنوياً بمتوسط إنتاجية 18 إردباً للفدان تقريباً، وتحرص الدولة على صرف مستحقات المزارعين فى فترة وجيزة».

وواصلت: «اتخذت الدولة العديد من الإجراءات بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، من خلال استنباط أصناف جديدة من الأقماح عالية الإنتاجية، وذات جودة عالية ومقاومة للأمراض، بالإضافة إلى ابتكار طرق جديدة لزراعة القمح تعمل على توفير استهلاك المياه، وتعطى إنتاجية عالية، مثل طرق الزراعة على مصاطب، حيث يتم ترشيد كميات المياه والسماد والتقاوى المستخدمة، فضلاً عن الجهود التى تبذلها الدولة للتغلب على الفاقد والتالف من سوء عمليات التخزين، حيث قامت بإنشاء صوامع حديثة لتخزين الأقماح، وتطبيق النظم الحديثة فى إدارتها حتى وصلت السعة التخزينية لنحو 4 ملايين طن من الأقماح».

ونفى «المركز» زيادة قيمة دخول حديقة الحيوان بالجيزة، وأنها لا تزال بـ5 جنيهات طيلة أيام الأسبوع عدا الثلاثاء، وهو يوم العطلة الأسبوعى للحديقة، حيث ستفتح خصيصاً للسياحة والمدارس الخاصة والدولية، برسوم 65 جنيهاً فى هذا اليوم فقط بناءً على التنسيق المسبق مع إدارة الحديقة، وذلك لتوفير الموارد اللازمة لتطوير الحديقة.

ونقل عن وزارة الزراعة قولها إن القرار جاء بناءً على طلب عدد من الشركات السياحية والمدارس الخاصة، والتى ترغب فى زيارة الحديقة يوم الإجازة، فضلاً عن إمكانية استغلال هذا العائد فى تطوير الحديقة وتحسين خدماتها، وذلك فى إطار سعى الوزارة إلى دخول الحديقة فى التصنيف العالمى لحدائق الحيوان.

ونفى «إعلامى الوزراء» نقص أدوية القلب والكبد وحقن الأنسولين بمستشفيات التأمين الصحى، أو ما تردد عن انتشار فيروس سى بين طلاب مدارس أسيوط، أو تقاضى رسوم مالية قدرها 1500 جنيه من المتقدمين لوظائف المعلمين المؤقتين، موضحة أنه لا يتم تقاضى رسوم منهم.

كما نفت ما تردد عن انتشار لقاحات وأمصال بيطرية مغشوشة تضر بالثروة الحيوانية والداجنة، كما شدد على أنه لا يوجد رفض لأى حالة فى مستشفيات الحميات.

ونقل «المركز» عن الهيئة الوطنية للصحافة قولها إنه لا يوجد توجه لديها لتسريح العاملين بالصحف القومية مع إطلاق بوابات إلكترونية رقمية خاصة بكل صحيفة قومية.

وأكد «المركز» أنه لا توجيه لمخصصات بناء الإسكان الاجتماعى لصالح «الفاخر»، موضحة التزام الدولة برعاية البعد الاجتماعى عبر توفيره، موضحة أنه تم تمويل المشروع من البنوك بما يقرب من 27 مليار جنيه منذ عام 2014، وبدعم قدره 4.3 مليار جنيه.

كما أكد «إعلامى الوزراء» عدم تبعية أراضى هيئة الأوقاف للصندوق السيادى المصرى نظراً لعدم خضوعها لقانون الأعمال العام.

ونقل «المركز»، عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لن تحدث أعاصير ونوات خطيرة على مصر فى الفترة المقبلة، نظراً لأن البلاد محاطة ببحرين مغلقين، والبحر المغلق لا يحدث به أى أعاصير.

وقالت الهيئة لـ«المركز»، إن فصل الشتاء سيبدأ فى 23 من شهر ديسمبر المقبل، وقد تحدث تقلبات جوية مشابهة لما شهدته مصر خلال الأسابيع الماضية بسبب منخفض «قبرص»، وكذلك حين يأتى الشتاء فسوف تصاحبه حالات عدم استقرار على السواحل الشمالية للبلاد، لافتاً إلى أن التغيرات المناخية لا تحدث فى مصر فقط، ولكنها موجودة فى العالم بأكمله.