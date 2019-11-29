سلّمت النجمة العالمية ناتالي إيمانويل جائزة الجمهور، التي تحمل اسم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله للمخرجة ماريان خوري بعدم فوز فيلمها "احكيلي"، والذي يعتبر الفيلم المصري الوحيد المشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي.

وكان توافد عدد من نجوم الفن إلى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء اليوم، داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وانطلقت، منذ قليل، تغطية حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الواحد والأربعين، برئاسة المُنتج محمد حفظي، قبل قليل، عبر قناة "dmc"، بشكلٍ حصري.