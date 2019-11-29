أصيب 5 أشخاص أحدهم إصابته حرجة، في انفجار سيارة مفخخة، اليوم، قرب دوار نوروز وسط مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، وقال نشطاء إن السيارة وضعت في أكثر المناطق ازدحاما بمدينة عفرين، وأشار النشطاء، إلى أن الحركة في المنطقة كانت خفيفة اليوم بسبب العطلة، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية " الإخبارية العراقية.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، مقره العاصمة البريطانية "لندن"، أن دوي انفجار عنيف سُمع في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي، مضيفا أن الانفجار خلف مصابين وأضرارا مادية.