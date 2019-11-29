قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، إن عملية الطعن التي وقعت اليوم عند جسر لندن بالعاصمة البريطانية تعد "عملا إرهابيا"، مضيفا، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخباريةالأمريكية، إن الشرطة البريطانية لا زالت تواصل التحقيقات في ملابسات عملية الطعن عند جسر لندن، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

الناتو: لا نعتزم تغيير أي خطط بشأن قمة لندن بعد وقوع حادث الطعن

وكانت شرطة لندن أعلنت ، في وقت سابق اليوم ، أنها تتعامل مع الحادثة التي وقعت على جسر لندن وأصيب أثرها عدد من الأشخاص بجروح، بينما تم إطلاق النار على رجل.

من جانبه، قال مسؤول بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم، إن الحلف لا يعتزم تغيير أيٍ من خططه بشأن القمة القادمة له والمقررة بعد أيام في لندن، وذلك بعد وقوع حادث الطعن اليوم، مضيفا، الذي لم يُذكر اسمه ، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، "نتابع هذا الحادث، وننسق مع سلطات المملكة المتحدة، لكن لا نتوقع أي تغيير في الخطط".

ومن المقرر أن يعقد قادة حلف الناتو قمة في العاصمة البريطانية لندن خلال أيام في ظل مروره بالذكرى السنوية السبعبن لتأسيسه. وكانت الشرطة البريطانية قالت في وقت سابق اليوم، إنها قتلت أحد الأشخاص عقب إطلاق النار عليه في جسر لندن بالعاصمة "لندن"، وأطلقت قوات الشرطة البريطانية النيران على هذا الشخص بعدما بدأ في طعن المواطنين بواسطة سكين على الجسر، حيث أصيب خمسة أشخاص بجروح جراء هذا الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وفي وقت لاحق، أعلنت شرطة لندن أن عناصرها قتلوا على جسر لندن شخصًا كان في حوزته "متفجّرات زائفة" بعدما تعرّض عدد من الأشخاص للطعن في عملية "إرهابية"، وقال المسؤول في الشرطة نيل باسو في بيان "أنا حاليًا في موقع يمكنني من التأكيد أنه كان عملا إرهابيا"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".